Tenta di appiccare il fuoco a sterpaglie in strada: arrestato

Stava appiccando un incendio sul ciglio della strada che a causa del forte vento si stava per propagare rapidamente, rischiando di coinvolgere anche una cabina dell’energia elettrica ad alcune decine di metri di distanza. E’ stato arrestato in flagranza di reato a poca distanza dal centro abitato di Limina all’altezza della località Durbi, in provincia di Messina. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

