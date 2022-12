Tenta di uccidere zii affidatari a coltellate: arrestata

La polizia, a Palermo, ha arrestato una 21enne straniera ha tentato di uccidere gli zii affidatari a coltellate. La ragazza si è scagliata contro lo zio in carrozzina e la zia. L’aggressione è avvenuta ieri sera a Palermo. La giovane ha ferito con un coltello i due familiari che sono stati soccorsi da personale medico del 118. La donna è stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla, l’uomo al pronto soccorso del Civico, entrambi in codice rosso. Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico. Le indagini sono condotte dalla sezione omicidi della squadra mobile. Sono stati sentiti i vicini pare che abbiamo raccontato di liti frequenti in casa, ma non è emerso il movente dell’aggressione. La 21enne è in arresto per tentato omicidio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA