Tentavano di ricostituire Cupola mafiosa: 44 condanne e 4 assoluzioni

I giudici della seconda sezione della Corte d’appello di Palermo presieduta da Giovanni Marino hanno condannato 44 imputati e assolti quattro accusati di volere ricostituire la cupola mafiosa.

Nel processo «Cupola 2.0» sono stati condannati Settimo Mineo (a 21 anni), in continuazione con una precedente pena, Filippo Cusimano a 9 anni, Stefano Albanese a 9 anni, Filippo Annatelli a 13 anni e 4 mesi, Filippo Salvatore Bisconti a 2 anni grazie all’attenuante prevista per i collaboratori di giustizia, Giuseppe Bonanno a 5 anni e 8 mesi, Carmelo Cacocciola a 6 anni e 8 mesi, Francesco Caponetto a 13 anni e 4 mesi, Francesco Colletti a 10 anni e 10 giorni grazie all’attenuante prevista per i collaboratori di giustizia e in continuazione con un’altra condanna.

E ancora: Giovanna Comito a 1 anno e 8 mesi, Giuseppe Costa a 9 anni, Maurizio Crinò a 9 anni e 4 mesi, Rubens D’Agostino a 10 anni, Gregorio Di Giovanni a 14 anni, Filippo Di Pisa a 8 anni, Andrea Ferrante a 8 anni, Salvatore Ferrante a 1 anno, Calogero Lo Piccolo a 27 anni in continuazione con una precedente condanna, Vincenzo Ganci a 8 anni e 8 mesi, Michele Grasso a 8 anni e 8 mesi, Leandro Greco a 12 anni, Marco La Rosa a 6 anni e 8 mesi, Gaetano Leto a 12 anni e 8 mesi, Erasmo Lo Bello a 12 anni, Sergio Macaluso 2 anni con attenuante per i pentiti, Domenico Mammi a 2 anni grazie all’attenuante riconosciuta dai collaboratori, Giusto Francesco Mangiapane a 6 anni, Matteo Maniscalco a 10 anni, Luigi Marino a 6 anni e 8 mesi, Fabio Messicati Vitale a 10 anni, Giovanni Salvatore Migliore a 8 anni e 8 mesi, Salvatore Mirino a 9 anni e 4 mesi, Domenico Nocilla a 9 anni e 8 mesi, Salvatore Pispicia a 12 anni, Gaspare Rizzuto a 12 anni e 4 mesi, Michele Rubino a 10 anni e 8 mesi, Giovanni Salerno a 10 anni e sei mesi, (richiesta di 10 anni e 8 mesi), Salvatore Sciarabba a 14 anni, Giuseppe Serio a 13 anni e 4 mesi, Giovanni Sirchia a 8 anni, Salvatore Sorrentino a 10 anni, Salvatore Troia a 11 anni e 4 mesi, Andrea Ferrante a 12 anni continuazione con una precedente condanna.

Sono quattro gli assolti: Michele Madonia, era stato condannato a 8 anni e 8 mesi ed era difeso dagli avvocati Filippo Gallina e Michele Giovinco; Giovanni Cancemi, aveva avuto 8 anni ed era difeso da Tommaso De Lisi e Teresa Todaro; Giusto Sucato, richiesta di 11 anni, assolto, difeso da Domenico La Blasca; Giacomo Alaimo, difeso da Jimmy D’Azzò. Gli imputati dovranno risarcire le parti civili: Centro Pio La Torre, Addiopizzo, Confcommercio Palermo, a Sos Impresa, Sicindustria. Si sono costituiti anche i Comuni, Villabate, Ficarazzi e Misilmeri, attraverso gli avvocati Ettore Barcellona e Francesco Cutraro.



