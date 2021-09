Termini Imerese, investimento da 50 mila euro in fumo: banca condannata a risarcire

Il giudice di Termini Imerese Margherita Urso, con la sentenza n. 633/2021, ha condannato il Credito Emiliano a risarcire una coppia di coniugi di Termini Imerese che avevano investito 50 mila euro nell’acquisto delle azioni della compagnia Air Berlin. I coniugi, difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano, e Luca Panzarella, ha avviato una causa davanti al Tribunale di Termini Imerese.

Nel 2015 marito e moglie furono contattati dalla filiale del Credem con la proposta di un investimento che veniva presentato come sicuro: un acquisto di azioni della compagnia Air Berlin. Passati due anni però, i due per puro caso appresero dai telegiornali la grave crisi della compagnia aerea tedesca e, allarmati, si recarono nella propria filiale di riferimento dove scoprirono che i risparmi di una vita erano andati improvvisamente perduti.

«Stante la contestazione relativa all’omissione delle informazioni sulla rischiosità del prodotto finanziario, la banca non ha affatto fornito la prova positiva della sua diligenza - si legge nella sentenza - e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero di avere fornito agli attori tutte le informazioni utili a comprendere la rischiosità dell’investimento nei titoli Air Berlin».

La banca, durante il processo aveva cercato di difendersi facendo leva su una operazione del 2000 fatta dagli stessi clienti, in cui cercava di mostrare come i due coniugi fossero degli investitori esperti ed informati, ma il giudice ha rigettato questa opposizione, affermando che «i prodotti acquistati nel 2000 dagli attori erano dei fondi comuni di investimento i quali, pur avendo come tutti i prodotti finanziari degli elementi di rischio, presentano per loro natura intrinsecamente delle caratteristiche di tutela per l’investitore, che in alcun modo possono essere paragonabili all’investimento per cui è causa». La sentenza è stata appellata.



