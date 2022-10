Terrasini, due pitbull aggredisco tre uomini. Feriti gravi

Tre uomini sono stati aggrediti e feriti in modo molto grave da due pitbull nel lungomare di Terrasini (Palermo). Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Partinico e Villa Sofia. Hanno lesioni alle gambe, alle braccia e al volto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo, gli agenti della polizia municipale di Terrasini e i veterinari. "I cani sono scappati da una proprietà privata e hanno aggredito stamattina prima il proprietario e poi un passante - dice il sindaco Giosuè Maniaci - Gli animali sono riusciti ad uscire e hanno ferito le due persone. Poi hanno aggredito una terza persona che si trovava in spiaggia. Li stiamo ancora cercando per catturarli».



