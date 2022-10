Terremoti, a inizio novembre esercitazione di Protezione Civile sullo Stretto di Messina

"Ai primi di novembre faremo una importante esercitazione sullo stretto di Messina dove lavoreremo alle procedure sismiche per le regioni Calabria e Sicilia ma varra' ma per tutte le regioni che potranno e vorranno adoperarsi per migliorare le procedure sui sismi". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio a Genova durante la premiazione delle organizzazioni volontarie regionali a margine della manifestazione '2020 - 2022 Tre anni di impegno e di crescita del sistema regionale della protezione civile'.

