Terremoto nella notte a Paternò di magnitudo 3.6: avvertito anche a Catania

E' stato avvertito anche a Catania ma la scossa sismica registrata dall'Ingv nelle prime ore di oggi si è verificata in provincia, a Paternò. L'evento sismico di magnitudo 3.6 è avvenuto alle ore 4.21 ed è stato localizzato a 4 chilometri da Paternò. Un po' di apprensione per chi lo ha sentito ma non sono stati comunque segnalati danni a cose o a persone.

Ieri sera, poco prima di mezzanotte, un'altra scossa era stata rilevata, sempre in provincia di Catania, a Ragalna; un evento di magnitudo inferiore a quello di oggi essendo stato di 2.5.

Foto da ilMeteo.it

