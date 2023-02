Tim, la connessione internet è tornata "normale" dopo un pomeriggio di passione

«Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete

internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L'azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato». Lo ha reso noto la Tim.

Pubblicità

Secondo un primo report di Downdetector, sito che raccoglie gli avvisi degli utenti sui disservizi di rete e telefonici, i problemi arrivano dalla linea fissa, ma non sono mancati gli utenti che segnalavano di non riuscire a connettersi nemmeno dalla linea mobile, con casi di totale blackout. Alle 13,30 erano già oltre 8.000 le segnalazioni. Problemi e disagi si sono verificate anche in tutta la Sicilia con la connessione ballerina che ha reso impossibile per alcune ore la navigazione sul web

«In merito ai problemi tecnici che da diverse ore stanno interessando la rete Tim, il Codacons scende in campo a tutela degli utenti e chiede all’azienda di fornire garanzie ai cittadini coinvolti, valutando indennizzi per chi ha subito danni a causa del down della rete» ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota.



«In attesa di capire le cause del problema tecnico, e considerato l’attacco hacker che in queste ore sta colpendo diversi sistemi nazionali, crediamo che Tim debba fornire al più presto garanzie sul fronte della protezione dei dati e delle informazioni personali dei propri utenti, soprattutto in considerazione della posizione dell’azienda nel mercato della telefonia in Italia e dei milioni di clienti», aggiunge la nota.

L’associazione dei consumatori chiede anche un incontro urgente a Tim per valutare la possibilità di «riconoscere indennizzi automatici a tutti gli utenti coinvolti nel down dei servizi registrato oggi, come forma di risarcimento dei danni morali e materiali subiti».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA