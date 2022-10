Sulla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula» il traffico è provvisoriamente bloccato a Campobello di Mazara (TP), per la presenza di un mezzo pesante ribaltato. Nell’incidente, avvenuto al km 64,500, una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

