Trabia, scoperta piantagione di marijuana: sul mercato avrebbe fruttato 2 milioni di euro

Se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 2 milioni di euro. I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato un 30enne bagherese, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è stato sorpreso dai i militari della Compagnia di Bagheria, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Trabia, in un immobile nella sua disponibilità, in contrada Burgio di Trabia, all’interno del quale aveva allestito una serra per la coltivazione “indoor” di Cannabis, rinvenendo circa 200 piante.

La serra era provvista di materiale fertilizzante, lampade alogene e ventilatori, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori Enel intervenuti sul posto. Il 30enne su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari.

