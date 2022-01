Tradito da uno screenshot sul cellulare, arrestato baby rapinatore

Aveva rapinato un supermercato, per poi tentare un secondo assalto ai danni di un altro, il minorenne arrestato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Trapani. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello, un passamontagna e una pistola a salve priva di tappo rosso. Sul suo cellulare gli investigatori della Polizia di Stato hanno trovato lo screenshot di un articolo pubblicato da un giornale online palermitano su una rapina consumata e un’altra tentata ai danni di due supermercati del capoluogo siciliano. Gli agenti hanno così contattato i colleghi del commissariato Brancaccio, accertando che il giorno precedente erano stati messi a segno due assalti da due giovani, uno dei quali aveva caratteristiche fisiche e un abbigliamento perfettamente compatibili con quelle del minorenne fermato.

Gli accertamenti successivi effettuati, anche tramite la comparazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira, hanno permesso di attribuire al minorenne la rapina consumata e quella tentata. Il ragazzo, insieme a un complice non ancora identificato, dopo aver fatto irruzione nel supermercato, sotto la minaccia dell’arma era riuscito a farsi consegnare oltre 1.500 euro, fuggendo a bordo di uno scooter rubato e tentando in seguito un secondo colpo, non andato a buon fine a causa dell’inaspettata reazione dei cassieri, che avevano iniziato a gridare. Per il giovane sono così scattate le manette ed è stato condotto all’istituto per minori di Palermo. E’ accusato di rapina aggravata continuata in concorso.

