Traghetto da Genova per Palermo non parte da due giorni, passeggeri riprotetti su un'altra nave

E’ ancora ferma nel porto di Genova la Excellent di Gnv con destinazione Palermo che da due giorni per problemi tecnici non riesce a lasciare la banchina. I passeggeri, oltre un centinaio, avvertiti con sms dalla compagnia, potranno salire a bordo per riposare ma sono stati informati che la partenza è prevista solo per domani, con un altro traghetto. A bordo è salita la Capitaneria di Porto mentre la Polizia di frontiera è presente in banchina. Anche ieri i passeggeri erano stati riprotetti su un secondo traghetto.



