Tragico scontro in viale Africa a Catania, una ragazza morta e due feriti

Tragico incidente in Viale Africa a Catania ieri notte. Ha perso la vita una ragazza mentre il conducente dell'auto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra auto coinvolta nell’impatto. Le due vetture si sono scontrate nel tratto davanti alle Ciminiere, non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che si è verificato intorno alle 3 di notte. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118. n

