Tram e bus presi di mira a Palermo: vetri in frantumi e passeggeri illesi

Ancora danni ai mezzi dell’Amat, l'azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo. Ieri sera in via Laudicina, nella zona di Brancaccio, alcuni ragazzi hanno lanciato pietre contro un autobus mandando in frantumi il vetro di una delle porte della vettura. A bordo c'erano due passeggeri che sono rimasti illesi. Nel pomeriggio, invece, a essere preso di mira era stato il tram: tre ragazzini hanno danneggiato un tergicristallo e i fari del veicolo, fermo al capolinea alla stazione centrale. Nei giorni scorsi altre vetture del tram e altri autobus era stati oggetto di danneggiamenti da parte di alcuni ragazzini in diverse zone del capoluogo.



