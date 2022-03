I carabinieri hanno arrestato a Messina un giovane calabrese per detenzione di 3,6 kg di cocaina fermato nella rada san Francesco durante i controlli per il Green pass. La droga era nella ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo suddivisa in tre panetti.



