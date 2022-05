Tre accoltellati in area di servizio all'ingresso di Augusta

Tre persone sono state accoltellate oggi pomeriggio all’interno dell’area di servizio del distributore di carburante all’ingresso del comune di Augusta. Si tratta di albanesi e l’autore potrebbe essere un connazionale. Non è chiaro ancora se i quattro si fossero dati appuntamento. Dalla ricostruzione degli agenti del commissariato l'aggressore avrebbe estratto un coltello e ferito i tre uomini uno all’addome, uno al torace ed uno al gluteo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118: due uomini sono stati trasferiti in ospedale ad Augusta e il terzo colpito all’addome in elisoccorso all’ospedale di Catania. I poliziotti stanno raccogliendo alcune testimonianze e visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto.



