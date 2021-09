Troppe persone ai tavoli di due paninoteche: multe di 400 euro ai titolari

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, coadiuvati da quelli del XII° Reggimento “Sicilia” e del NAS di Catania, nell'ambito delle attività di controllo straordinario del territorio finalizzate a garantire il rispetto della normativa anticovid-19, hanno proceduto: alla chiusura provvisoria per 5 giorni di due attività di “street food” ubicate rispettivamente in via Taormina e in piazzale Milicia, poiché entrambi avevano consentito che ai tavoli sedessero oltre le quattro persone previste dalla zona gialla.

Nella circostanza, è stata applicata per ognuna delle attività la sanzione di 400 euro, provvedendo altresì alla segnalazione al Prefetto per l'eventuale inasprimento della sanzione accessoria comminata; i militari hanno poi proceduto al controllo di un ristorante con annessa sala da ballo di via Aldo Moro, di una sala Bingo di via del Commercio, non riscontrando, per fortuna, violazioni alle norme anticovid-19; nel medesimo operativo, i militari hanno altresì identificato 42 persone, controllato 25 veicoli, rilevando 9 violazioni contesto norme del codice della strada (veicoli senza copertura assicurativa, guida senza patente, omessa revisione del mezzo, mancato uso del casco protettivo), procedendo ad 1 sequestro e 4 fermi amministrativi; controllato 18 persone sottoposte agli arresti domiciliari, accertandone la regolare presenza all'interno delle proprie abitazioni.

