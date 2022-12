E’ stato trovato morto all’interno di una vasca d’accumulo di acque piovane, in contrada Baronia Soprana a Salemi (Trapani), Rosario Oliveri, 71 anni, di Gibellina. L’agricoltore si era allontanato da casa sabato scorso e non aveva fatto più rientro. La chiamata alla sala operativa è arrivata da uno scout che si trovava in zona.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA