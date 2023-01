Trovato morto il carabiniere in pensione che era scomparso da Sortino

E’ stato ritrovato il cadavere di Luigi Di Pietro, 58 anni, carabiniere in pensione, scomparso dal 29 dicembre scorso. I vigili del fuoco di Siracusa, che insieme a forze dell’ordine e Protezione civile erano attivi nelle ricerche, hanno trovato il corpo questa mattina a Sortino, comune montano del Siracusano.

Le attenzioni dei soccorritori si erano concentrate da giorni su quella zona impervia, poco distante dal centro abitato dove viveva il pensionato. A lanciare l’allarme era stato il figlio dell’uomo non avendo avuto più notizie dal padre. Difficile al momento stabilire cosa sia accaduto: forse, durante una passeggiata è scivolato, forse ha avuto un malore. Forse è rimasto ferito e non è riuscito a chiedere aiuto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un suicidio



