Turista muore per un malore in acqua a Cefalù, un'altra salvata dopo caduta nel Trapanese

Un turista tedesco di 67 anni è morto nel mare di Cefalù: Willi Rolf Ebers si è sentito male mentre stava nuotando, soccorso e portato a riva da alcuni bagnanti, è morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. La salma è stata restituita alla moglie.

A Castellamare del Golfo, invece, nel Trapanese è andata meglio ad una turista americana che è stata salvata da un intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82° Csar dell’Aeronautica militare. La donna era rimasta ferita gravemente a Cala dei Sogni. L’incidente si è verificato intorno alle 12 quando B.A.K., 59 anni, californiana, è scivolata lungo il ripido sentiero che porta al mare finendo sugli scogli e riportando diverse contusioni e una ferita lacero-contusa alla testa. Quando i suoi compagni si sono resi conto che non poteva più muoversi hanno lanciato l’allarme al numero unico di Emergenza 112.

La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino che, per ridurre al minimo i rischi trattandosi di una zona impervia difficilmente raggiungibile da terra, ha attivato l'Aeronautica militare.



Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139B dell’82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Qui hanno raggiunto la donna insieme ad un tecnico dell’Aeronautica Militare, in barella l’hanno spostata a braccia nella vicina spiaggetta per evitare che in fase di imbarco col verricello potesse sbattere contro la parete rocciosa. La donna è stata quindi issata a bordo con il verricello per poi essere sbarcata al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c'era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale di Alcamo.

