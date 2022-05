Turista salvato in mare dall'elicottero della Guardia costiera

Un turista ungherese in difficoltà dopo essere entrato in acqua davanti la spiaggia di Fontane bianche a Siracusa per fare il bagno, nonostante il mare molto mosso con onde alte 2,5 metri, è stato soccorso e messo in salvo dall’equipaggio di un elicottero della Guardia costiera decollato dalla base aeromobili di Catania. Personale militare del «Nemo 11-06» ha raggiunto la zona e lo ha recuperato utilizzando il verricello per poi trasportarlo all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti del caso. Nell’operazione di soccorso la Guardia Costiera di Siracusa, che ha coordinato gli interventi, ha anche impiegato due motovedette, la CP 325 e CP 764, e personale militare via terra.



