Un turista tedesco di 43 anni è morto, nel pomeriggio, nelle acque di San Vito Lo Capo. L’uomo si era buttato in acqua per fare un bagno ma, forse colto da malore, è annegato. Sono stati inutili i soccorsi del bagnino, intervenuto subito, e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e la Guardia costiera. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.



