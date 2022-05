Ubriaco rifiuta di fare il tampone e sfascia tutto al pronto soccorso: arrestato

Per non sottoporsi al tampone danneggia i locali del pronto soccorso. Accade a Messina, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 46enne, già noto alle forze dell’ordine per danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sull'identità. La scorsa notte i militari sono intervenuti al pronto soccorso del Policlinico dove l’uomo, arrivato ubriaco per una forte cervicalgia e invitato dalle guardie giurate prima di entrare a effettuare il tampone, è andato su tutte le furie prendendo a calci le vetrate della porta d’ingresso e danneggiandole. Il 46enne, bloccato dai carabinieri, ha riferito loro di non avere con sé i documenti, fornendo false generalità. Per l’uomo sono così scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto ai domiciliari.





