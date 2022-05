Uccisi durante furto di arance a Lentini, due condanne all'ergastolo

La Corte d’Assise di Siracusa ha condannato all’ergastolo Giuseppe Sallemi, 44 anni, e Luciano Giammellaro, 72 anni, entrambi lentinesi, accusati del duplice omicidio di Massimiliano Casella, 47 anni, Agatino Saraniti, 19 anni e del tentato omicidio di Gregorio Signorelli, catanesi, avvenuto nel febbraio del 2020 in un terreno agricolo in contrada Xirumi, Lentini, nel Siracusano. Il pm Andrea Palmieri aveva chiesto l’ergastolo per entrambi gli imputati. Secondo la ricostruzione della Procura di Siracusa, Casella e Saraniti insieme a Signorelli si erano recati nel fondo agricolo per rubare arance, ma vennero scoperti da due custodi che cominciarono a sparare con il fucile. Signorelli fu ferito ma non mortalmente e interrogato dalla polizia in ospedale indicò i due imputati come autori degli omicidi. Sallemi e Giammellaro sono stati condannati all’interdizione perpetua dei pubblici uffici e al risarcimento delle parti civili.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA