Ucciso a bastonate: giallo a Giarre per la morte di un uomo di 52 anni

Il 52enne, Vincenzo Zappalà, di Guardia Mangano (frazione di Acireale) è giunto cadavere l’altro ieri sera all’ospedale di Giarre per le conseguenze delle percosse subite da ignoti che lo hanno aggredito in una zona periferica di Altarello, frazione di Giarre.

Pubblicità

La vittima era a bordo della sua automobile, una Fiat 500, quando sarebbe stata avvicinata da alcune persone. A quel punto sarebbe scesa dalla macchina e di lì a poco sarebbe scoppiata una lite violentissima.

La gente che ha chiamato i soccorsi in un primo momento, vedendo l’uomo riverso per terra accanto all’auto, aveva pensato a un malore. Ma il sangue ha fatto intendere che forse era stato vittima di violenze. Il 118 l’ha trasportato all’ospedale S. Isidoro di Giarre, dov’è giunto cadavere. Su disposizione del magistrato, ieri pomeriggio il corpo è stato trasferito all’obitorio del Policlinico per l’autopsia. Massimo riserbo sull’accaduto, su cui indagano i carabinieri di Giarre.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA