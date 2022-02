Ucciso a Palma di Montechiaro, una faida tra "paracchi" dietro l'agguato

Avrebbe parlato di una faida legata a dinamiche interne ai «paracchi» di Palma di Montechiaro, un’organizzazione criminale paramafiosa. Una storia molto complicata, tutta ancora da decifrare per carabinieri e Procura di Agrigento. E’ quanto emerge dall’interrogatorio, svolto dal procuratore capo Luigi Patronaggio, di Angelo Incardona, 44 anni, accusato dell’omicidio di Lillo Saito, di 65 anni, avvenuto oggi in piazza a Palma di Montechiaro e del tentativo di uccidere i suoi anziani genitori.

Pubblicità

I «paraccari» sono «famighiedde», come aveva spiegato il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati. Una sorta di terza mafia siciliana, dopo Cosa nostra e Stidda, nata negli anni Novanta, che esiste ancora a Palma di Montechiaro e a Favara.

Incardona oggi in piazza Provenzani, davanti al palazzo Ducale, ha assassinato Lillo Saito, socio dell’azienda «Gelati Gattopardo», e poi ha tentato di uccidere nella loro abitazione i suoi stessi genitori prima di costituirsi ai carabinieri. I due anziani - G. I., 65 anni, e M. I., 60 anni, - nonostante siano stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco non sono in pericolo di vita.

Saito stava salendo a bordo della sua Chevrolet Captiva e sarebbe stato colpito da 5 colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata. Un agguato in piena regola, dicono gli investigatori. Uno, forse due, colpi hanno attraversato l'abitacolo del mezzo e sono usciti dalla portiera dal lato passeggero. Gli altri avrebbero colpito la vittima.

L'assassino, che ha precedenti per tentato omicidio e porto abusivo d’arma, ha utilizzato una pistola Beretta 92 Fs con matricola cancellata. A condurre l’interrogatorio dell’indagato oltre al procuratore capo Luigi Patronaggio, anche il sostituto Maria Barbara Cifalinó, insieme al comandante provinciale dei carabinieri: il colonnello Vittorio Stingo e al comandante del mucleo Investigativo maggiore Luigi Balestra.

La salma di Saito è stata trasportata all’ospedale di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria per l'autopsia. L’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale «Pasquale Di Lorenzo» di Agrigento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA