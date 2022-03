Ucraina, il grande cuore della Sicilia: aiuti da tutta l'Isola e centinaia di profughi ospitati

Anche la Sicilia sta rispondendo presente nella gara di solidarietà che sta attraversando tutta l'Europa per portare aiuti agli ucraini che fuggono dalla guerra. Sono 2.698.280 i rifugiati scappati dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, secondo le stime dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Quasi tre milioni di persone che hanno lasciato il loro paese, la loro città, la loro casa e anche i loro parenti arruolabili per trovare protezione lontano dalle bombe e dall'orrore del conflitto.

Tre milioni di persone che hanno bisogno di aiuto e un po' tutta la Sicilia si sta mobilitando. C'è di tutto - generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, coperte e perfino un pacco felicità: composto da giochini, colori e leccornie per i più piccoli - per esempio nella autorimessa Patti, a Favara (Agrigento), dove si stanno facendo i pacchi da caricare sull'autobus che andrà in Polonia per soccorrere i profughi ucraini. Dopo aver scaricato i pacchi di aiuti, per quanti hanno trovato riparo a Lublino, su quell'autobus, che tornerà a Favara, verranno caricati più di 50 donne e bambini che sono riusciti a scappare dall’Ucraina e dalla guerra.

L’iniziativa umanitaria è stata pensata e pianificata da Carla Bartoli, la figlia di Andrea, colui che ha dato vita alla Farm cultural park di Favara che, in soli due giorni di raccolta fondi GoFundMe, è riuscita ad arrivare a 10 mila euro e adesso ha superato i 12 mila euro. A mobilitarsi per confezionare i pacchi ricolmi di generi alimentari, anche la mamma della ragazza: Florinda Saieva. «Porteremo beni di prima necessità, cibo a lunga conservazione, medicine, coperte e materiale per l'igiene e poi tanto amore dalla Sicilia - spiega - . A Lublino c'è un ucraino che ci aspetta e sta organizzando un gruppo di profughi che accoglieremo nelle famiglie e nelle strutture messe a disposizione».

Il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo e il presidente della cooperativa Giorgio La Pira, Gianfranco Marotta, questa mattina in via Paolo Balsamo hanno invece consegnato allo spedizioniere che svolge il servizio con la Romania i primi 150 Kg di farmaci destinati al popolo ucraino, donati direttamente dai farmacisti di Palermo e provincia su iniziativa di Federfarma Palermo e Ordine dei farmacisti di Palermo in collaborazione con la cooperativa Giorgio La Pita e con il Rotary e-club "Colonne d’Ercole".

Si moltiplica intanto le iniziative per ospitare profughi ucraini. Pullman porta generi alimentari e medicine e torna con persone anche da Montevago (Agrigento) partirà un pullman carico di medicine, viveri e vestiti in direzione Polonia e tornerà con a bordo quarantacinque persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno ospitati nel piccolo centro belicino dove diversi cittadini hanno già messo a disposizione le loro abitazioni. L’iniziativa «Un cuore per l’Ucraina» è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l’associazione di volontariato «A Cuore Aperto» - che si farà carico delle spese per il viaggio dei profughi e per l’acquisto di medicine - e altre associazioni del territorio. Punto di riferimento per le operazioni di identificazione tramite le autorità ucraine il parroco polacco don Sebastian Kondzior, per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Sono arrivati stamane a Furci Siculo (Messina) 46 profughi dell’Ucraina a seguito di una missione umanitaria dell’associazione dei volontari della Protezione Civile del comune jonico e finanziata dall’unione dei comuni delle valli Joniche dei Peloritani a cui appartengono, oltre a Furci Siculo i comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Roccafiorita, Forza d’Agrò, Limina, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, che hanno promosso la spedizione. Molti profughi hanno raggiunto amici e parenti tra la provincia di Messina e Catania. Ventuno, invece, tra cui molte mamme e bambini, sono state ospitate presso il «Giardino di redenzione» ad Antillo. Nel frattempo a Furci Siculo è, inoltre, arrivata un’altra mamma con due bambini che sono stati ospitati presso una famiglia di Furci che si vanno ad aggiungere alle altre due bambine arrivate circa una settimana fa. "Con l’alba di un nuovo giorno salutiamo con affetto i nostri fratelli ucraini arrivati stamattina alle 4, auspicando che il nuovo giorno porti anche la speranza della pace» ha commentato il primo cittadino di Furci Siculo, Matteo Francilia.



