Ucraina: Roma,domani attiva sede Task Force, numero verde e mail

ROMA, 02 MAR - E' attiva da domani 3 marzo la sede operativa della Task Force dedicata alla gestione dell'emergenza ucraina, che risponde al numero verde 800938873 e con la mail emergenza.ucraina@comune.roma.it. "Stiamo ricevendo moltissime segnalazioni attraverso i canali più disparati e questa sede operativa servirà da raccordo sia per le richieste di aiuto, che per le tante e diverse offerte di collaborazione. Attorno a questa Task Force costruiremo una risposta che sia il più possibile attenta e integrata e che dovrà adattarsi ogni giorno alle specifiche esigenze, per offrire anche un orientamento per l'accesso ai servizi". È quanto spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari. "I posti del circuito dell'accoglienza varranno ampliati, prediligendo spazi adatti ai nuclei familiari, attraverso diverse modalità: la disponibilità degli alberghi; l'aumento dell'offerta con 200 nuovi posti aggiuntivi del Sai e la disponibilità di alloggi che stiamo già ricevendo dai singoli cittadini", conclude l'assessora Funari.

