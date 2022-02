Un piccolo aereo di turismo esce fuori pista all'aeroporto di Catania: illesi i due a bordo

i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti in tarda mattinata in zona Bicocca per un piccolo aereo da turismo (sembrerebbe dell'Aeroclub di Catania) che è atterrato fuori pista all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. È stata immediatamente attivato il piano di emergenza per incidente al di fuori del sedime aeroportuale. La Centrale Operativa 118, con sede nell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, ha inviato autoambulanza ed elicottero per soccorrere i feriti. Ma dalle prime notizie, i due occupanti se la sano cavata con qualche graffio: una sarebbe rimasto lievemente ferito, l'altro praticamente illeso. Ricevute le cure dai sanitari sul posto, nessuno è stato trasportato in ospedale. Sembra che anche l'aereo non abbia subito particolari danni e che sia anche porto per decollare nuovamente.

