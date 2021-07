Un'altra giornata di fuoco in Sicilia

Sono 25 gli interventi effettuati e conclusi dai vigili del fuoco a Catania dalle 8 di stamani. Vi sono ancora 115 richieste di soccorso, alcune delle quali da verificare, a cui far fronte. Quindici gli interventi in corso. Le zone interessate sono in linea di massima quelle interessate dai roghi ieri: la zona sud di Catania, la Zona Industriale, San Francesco la Rena, lo Stradale Primosole, l’Oasi del Simeto e il litorale in direzione Sud.

Non è l’emergenza di ieri ma siamo sempre in allerta anche perché la protezione civile ha diramato allerta rossa sino al 6 agosto. Siamo in campo, così come in tante altre province siciliane. Non è la giornata campale di ieri, gli interventi a Catania e provincia non sono quelli di ieri, sono diminuiti, ma sono sempre presenti e di certo non possiamo dormire sonni tranquilli". Lo dice, Carmelo Barbagallo dell’Usb dei Vigili del Fuoco di Catania in merito all’emergenza incendi bel catanese. "Il personale - aggiunge- c'è seppur stanco e stremato dopo tutto il lavoro incessante svolto soprattutto nelle ultime 24 ore".

Per questa emergenza ricorda Barbagallo, "sono stati raddoppiati i turni a 24 ore ed è stato raddoppiato il personale. Gli interventi in coda nel catanese sono otre un centinaio e stiamo facendo un lavoro di bonifica e messa in sicurezza delle zone devastate dagli incendi".

A causa di un incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta, in entrambe le direzioni, la Statale 417 « di Caltagirone», tra il km 63,000 e il km 64,1 a Belpasso, in provincia di Catania. Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità

Sono decine di incendi in provincia di Palermo che vedono impegnati i vigili del fuoco e i forestali. Prosegue l’intervento a Polizzi Generosa anche con i mezzi aerei. Roghi anche in contrada Strasatto e Marganzotta nel territorio di Monreale, a Petralia Soprana in contrada Raffo, a Scillato in contrada Firrione e a Misilmeri in contrada Bizzoli. Da questa sera il comando provinciale dei vigili del fuoco ha deciso di raddoppiare i turni e quindi anche i pompieri impegnati nel contrastare i roghi visto che anche nei prossimi giorni sono previste temperature molto alte. La misura rappresenta una decisione eccezionale utilizzata solo quando ci sono emergenze gravi. .



