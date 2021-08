Un terremoto di 4.3 scuote il Palermitano, tanta paura e centinaia di persone in strada

Un forte terremoto ha scosso il Palermitano all'alba. Secondo il dato definitivo comunicato dall’Ingv è di magnitudo 4.3 la forte scossa di terremoto registrata dai sismografi con epicentro al largo della costa centro settentrionale siciliana tra Cefalù e Termini Imerese. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, sopratutto nei centri delle Madonie, è stata preceduta da altri due eventi sismici di intensità minore, alle ore 5:23 e alle 5:39, di magnitudo 2.0. L'epicentro fa sapere l’Istituto di geofisica e vulcanologia è stato localizzato in mare, tra Termini Imerese e Cefalù, a una profondità di sei chilometri.

I centralini dei vigili del fuoco e della Protezione Civile stanno ricevendo centinaia di telefonate da persone allarmate, ma fino ad ora non si registrano danni. Interessati almeno 25 comuni della zona orientale della provincia di Palermo. La scossa è stata avvertita alle 6.14. L'evento principale è stato seguito da altre due scosse di assestamento di intensità minore. Sia la protezione civile che i vigili del fuoco, come comunicano le sale operative, hanno eseguito una prima ricognizione nei comuni delle Madonie più vicini all’epicentro, registrato al largo della costa di Cefalù a una profondità di 6 chilometri. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero danni a cose e persone, anche se il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione.

Pubblicità

Alle 13,16 si è registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sempre al largo delle coste del palermitano. L’epicentro è stato localizzato nella stessa zona di mare, tra Cefalù e Termini Imerese. Si tratta della quarta replica dopo la scossa delle 6.13 di magnitudo 4.3 che è stato avvertito distintamente nel capoluogo e nei paesi della Madonie, anche se non ha provocato danni. Gli altri eventi sismici sono stati compresi fra una magnitudo di 2.0 e 2.4 della scala Richter.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA