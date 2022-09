Sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione sud, per la presenza di un veicolo in fiamme al km 15,400, all’altezza di Misterbianco. Lunghe code si sono formate in direzione Siracusa, con gli automobilisti esasperati per la circolazione paralizzata. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile



