Una donna morta e un ferito in un incidente stradale nel Trapanese

Un altro incidente mortale in Sicilia oggi dopo quello che avvenuto nell'Agrigentino e nel quale hanno perso la vita due 17enni. Stavolta c'è una donna morta e un uomo rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 nella zona di Triscina nel trapanese. Non si conoscono ancora le generalità delle persone coinvolte nel sinistro.

Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità.

I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’auto.

