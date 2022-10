Università bandita, i due filoni d'inchiesta unificati in un solo maxi processo: 54 gli imputati

I pronostici dei più esperti giuristi si sono avverati. Il processo Università Bandita viaggerà in una barca unica. I due tronconi sono stati riuniti in un unico procedimento. La decisione è arrivata oggi, durante l’udienza che si è celebrata davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta dalla giudice De Pasquale. E sarà questa la sezione competente del maxi processo frutto dell’inchiesta della Digos che qualche anno fa ha creato uno tsnumani nel mondo accademico italiano.

Pubblicità

Al centro delle indagini una serie di concorsi e assegnazioni di cattedre che secondo l’accusa sarebbero stati preparati a tavolino per il candidato già prescelto. In totale sono 54 gli imputati, 9 provengono dal filone con gli ex rettori Francesco Basile e Giacomo Pignataro, 45 dal capitolo con l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco e il già procuratore di Catania Enzo D’Agata. Il 28 novembre saranno tutti assieme nella stessa aula. Il Tribunale ha già fissato da gennaio a luglio 2023 due udienze al mese. Un calendario fittissimo.

Un’altra data cruciale per questo procedimento ù il 24 novembre quando è fissata l’udienza della Corte d’Appello dove si valuterà il ricorso della procura contro il proscioglimento di Basile e degli altri 8 imputati del reato di associazione a delinquere da parte della gup Marina Rizza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA