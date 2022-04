Uomo senza vita trovato in cantiere ferroviario a Palermo

Un uomo è stato trovato senza vita nei pressi del cantiere ferroviario alla stazione Notarbartolo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sono intervenuti gli agenti della polizia delle volanti e quelli della Polfer. Sono questi ultimi che stanno indagando per ricostruire quanto successo. L’uomo è stato trovato nella galleria del passante ferroviario. Potrebbe essere morto da alcuni giorni. Sul posto sono andati il medico legale e il magistrato.

Pubblicità

L’uomo trovato morto nella galleria nei pressi del cantiere ferroviario potrebbe essere un clochard che cercava riparo per la notte. In questi giorni di festa il cantiere era rimasto chiuso e sono stati gli operai rientrati al lavoro ad accorgersi del corpo senza vita dell’uomo. Sono in corso i rilievi del medico legale per accertare le cause del decesso. Pare che durante la notte in quella galleria diverse persone cercano riparo per dormire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA