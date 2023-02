Utilitaria va a fuoco dopo lo scontro con un'altra auto: morti madre e figlio

Tragico incidente frontale nel cuore della notte scorsa in prossimità del bivio per San Gerardo, in territorio di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, lungo la Ss120. Due le vittime che, si è appreso, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che è andata in collisione con una Golf. Nel drammatico impatto, la Fiat dopo un testacoda è andata in fiamme e ad estrarre i due occupanti dall’abitacolo sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Il giovane conducente dell’utilitaria sarebbe deceduto sul colpo mentre la mamma di questi, soccorsa dal 118 della postazione di Fiumefreddo, è deceduta poco più tardi al Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le vittime, di cui non si conosce ancora l'identità, erano entrambe di Piedimonte Etneo.

