Vallelunga, anziano travolto e ucciso dal treno Palermo Caltanissetta

Un uomo è stato investito da un treno ed è morto a Valledolmo, in provincia di Palermo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 118.

L’incidente ferroviario è avvenuto nella tratta tra Marcato Bianco e Vallelunga. Il treno era il 5508 che collega Palermo e Caltanissetta. La vittima è Angelo Genova, 84enne originario di Vallelunga.

Sul posto la polizia ferroviaria e i Carabinieri. Come riferisce Trenitalia, il traffico è stato sospeso per oltre due ore tra Vallelunga e Valledolmo per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria in seguito all’incidente e la circolazione è tornata regolare a partire dalle ore 13.

