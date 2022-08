Vasto incendio a Bagheria: probabile l'origine dolosa

Un incendio di importanti proporzioni si è svilupparo a Bagheria, alle porte di Palermo, dove già a partire dalla serata di ieri e poi per tutta la notte le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione su monte Giancaldo. Il caldo torrido ha favorito il propagarsi del fuoco. Non è sclusa l'origine dolosa del rogo. In fumo è andata un’intera area boschiva. Ncessario l’intervento da parte del Corpo Forestale con un Canadair in supporto ai mezzi di terra dei Vigili del Fuoco per riuscire a domare l’incendio, dopo complesse operazioni di spegnimento, in mattinata.

