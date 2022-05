Vasto incendio a Stromboli: provocato da fuochi utilizzati nella fiction sulla Protezione civile!

Un vasto incendio è in corso da ore a Stromboli. Il colmo è che a provocarlo sarebbe stata in qualche modo la troupe che si trova sull'isola per girare una fiction sulla Protezione civile. Il roso si è sviluppato nella località soprastante San Vincenzo. «Il rogo - dicono gli isolani - è già vasto. Ha interessato oltre un ettaro di macchia mediterranea. c'è da sperare che arrivi subito qualche canadair anche perchè c'è vento e si sta allargando a macchia d’olio».

Dopo la segnalazione è giunto un elicottero che sta procedendo con getti di acqua di mare e anche un Canadair della Protezione civile, quella vera.

Sull'isola di Stromboli sono infatti corso le riprese di una serie tv sulla Protezione civile, regista Marco Pontecorvo (figlio di Gillo) e protagonista Ambra Angiolini. E secondo quanto abbiamo potuto ricostruire, l’incendio è scoppiato a seguito di alcuni fuochi pirotecnici utilizzati proprio dalla troupe mentre si stavano girando alcune scene della fiction. A quanto pare nessuno degli isolani presenti ha sconsigliato l'accensione di quei fuochi alla luce del forte vento di scirocco che oggi sta spazzando l'isola. Così nel giro di pochi minuti quelle fiamme create ad arte per girare una scena della fiction sono diventate incontrollabili e le forti raffiche di scirocco hanno spinto le fiamme in una parte rilevante dell'isola. In fumo sinora oltre un ettaro di vegetazione.

I carabinieri stanno acquisendo informazioni e non si esclude una denuncia per incendio doloso per i tecnici della troupe che hanno acceso il fuoco.

