Vigili del fuoco in azione nel Palermitano per un vasto incendio divampato nella notte a Trabia. Le fiamme stanno mandando in fumo ettari di vegetazione e macchia mediterranea in contrada Danigarci. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. Per circoscrivere le fiamme in azione anche un elicottero.

