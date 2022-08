Vede la polizia e butta un sacchetto dal finestrino dell'auto, c'erano 100 grammi di cocaina: 2 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato due persone per detenzione di 100 grammi di cocaina. Durante il pattugliamento delle strade finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno riconosciuto un uomo alla guida di una macchina, noto ai poliziotti poiché già arrestato per spaccio e perché privo di patente di guida per non averla mai conseguita. L’uomo era in auto in compagnia di un altro uomo, due donne e un bambino ma, alla vista della polizia, hanno gettato un sacchetto dal finestrino. Recuperato l’involucro è stata accertato il contenuto, 100 grammi di cocaina, e così gli agenti hanno arretstao i due uomini e denunciato le due donne. I due arrestati sono stati condotti in carcere e dopo la convalida da parte del Gip uno dei due è stato rimesso in libertà.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA