Vendute in Sicilia 9 quote del sistema che ha sbancato il Superenalotto: i vincitori si aggiudicano oltre 4 milioni ciascuno

La regione regina del '6' dei record centrato questa sera è la Campania. Lo segnala l’agenzia Agimeg. Sono state ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Pubblicità

Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

Ecco esattamente dove sono state acquistate le quote

6 quote: Atripalda (Avellino).

5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata) vendute dal Dolce Forno di via Mainini.

3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma).

2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant'Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli).

1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo alla ricevitoria di Diego Casonato in via Dei Mille 318; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna) alla tabaccheria di Marcello Gualandi in via Gordini 24 a Bazzano; Vergato (Bologna) alla ricevitoria di Sara Bernardi in via Monari 14, Carpi (Modena) alla ricevitoria Magnanini via Giovanni XXIII; Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia) alla tabaccheria Merzi in via Matteotti 60; Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo) al Bancolotto in via Elpidiense sud 40; Pescara; Penne (Pescara); Napoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA