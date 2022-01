Sono venti le imbarcazioni coinvolte nel rogo scoppiato all’interno di rimessaggio di barche, ad Augusta, nel Siracusano. Sono state necessarie cinque squadre per spegnere le fiamme. I vigili del fuoco hanno cercato di raccogliere elementi per accertare con certezza le cause dell’incendio. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.



