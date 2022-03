Violenta grandinata trasforma la Ct-Me in pista di ghiaccio: tamponamento a catena e diversi feriti

Il maltempo che anche oggi si è abbattuto in particolare sulla Sicilia Orientale ha causato sulla A18 Catania-Messina un mega tamponamento a catena in cui sono rimasti feriti diversi automobilisti. Per due di loro, che non sono comunque in pericolo di vita, è stato necessario il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'incidente si è verificato in territorio di Valverde. A causa del manto reso viscido da pioggia e grandine, più di un mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato. In entrambi i sensi di marcia dell'autostrada si sono formate lunghe code.

Foto di Giovanni Quattrocchi per Rete Meteo Amatori pubblicata da 3BMeteo

