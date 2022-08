Viviana e Gioele, raccolta di firme per riaprire il caso

Daniele Mondello, padre di Gioele 4 anni e marito di Viviana Parisi, 43, trovati morti due anni fa nelle campagne di Caronia (Messina), chiede sulla piattaforma change.org di aderire ad una raccolta firme per chiedere la riapertura del caso sulla morte dei suoi familiari. In pochi giorni raccolte 3800 firme per chiedere giustizia per Viviana e Gioele. ll gip del Tribunale di Patti, accogliendo la richiesta della Procura, ha difatti archiviato l’inchiesta sulla morte della dj e del figlio trovati nell’agosto 2020 nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina.

La Procura aveva ipotizzato che la donna si fosse suicidata gettandosi da un traliccio della corrente, dopo aver ucciso il piccolo; l’altra ipotesi era che si fosse tolta la vita dopo la morte accidentale del figlio. "Io da due anni - scrive Daniele Mondello - mi batto come un leone per trovare verità e giustizia. Il caso è stato chiuso qualche mese dopo come omicidio e suicidio, ma non è così. Per questo sono qui a chiedere un aiuto: vorrei che il caso di Viviana e Gioele venisse riaperto».



