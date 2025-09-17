Niente funerali per Pippo Salvo ‘u carruzzeri: il questore di Catania li vieta

Disposizioni

Il boss, esponente del clan Cappello, è morto lo scorso 8 settembre a Milano

Nessun funerale per il boss Pippo Salvo ‘u carruzzeri, deceduto lo scorso 8 settembre in ospedale a Milano. L’esponente del clan Cappello, detenuto al 41bis per omicidio e mafia, aveva 76 anni. La salma, dopo l’autopsia disposta dalla procura milanese, è stata restituita ai parenti che hanno organizzato il trasferimento a Catania. Oggi è stato notificato ai familiari l’ordinanza con cui il questore di Catania prescrive che “la salma, proveniente da Milano, venga trasportata direttamente al cimitero di Catania percorrendo, dopo l’autostrada A18, la tangenziale con innesto in via Zia Lisa, senza sosta e rituali di pubblico cordoglio e seguendo l’itinerario più breve, e che le esequie e la sepoltura avvengano in forma strettamente privata al cimitero”. Nel provvedimento si richiamano le condanne a carico del defunto Pippo Salvo, esponente di spicco della mafia catanese, e si ritiene che “l’eventuale veglia funebre e la celebrazione di funerali possa determinare turbative per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica per il verificarsi di episodi finalizzati a palesare la forza criminale del gruppo di appartenenza”. La veglia funebre al camposanto dovrebbe tenersi domattina.

