Nisseno accusato di violenza sessuale sul suo padrone di casa, disposta perizia psichiatrica

Tribunale di Aosta

Il cinquantottenne siciliano era stato arrestato nel marzo dello scorso anno assieme alla coniuge, che si è successivamente suicidata in carcere

Accogliendo la richiesta dell’avvocato Massimiliano Bellini, che difende un uomo di 58 anni di Caltanissetta accusato di violenza sessuale sul proprio padrone di casa, il Tribunale di Aosta ha disposto la perizia psichiatrica sull’imputato. Il 4 giugno sarà conferito l’incarico al perito Francesco Cargiuolo, che dovrà valutare se l’uomo era in grado di intendere e volere al momento dei fatti, se è in grado di stare a giudizio e se è socialmente pericoloso.