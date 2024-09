Nomine Sanità e manovra di bilancio, l’MpA “avverte” Schifani: «Necessario un confronto»

il caso

Il documento dei deputati autonomisti che sottolineano le "regole" in vigore nei cinque anni di Lombardo a Palazzo d'Orleans

«Riteniamo che il confronto politico, franco e trasparente, sia necessario per impostare progetti, concordare obiettivi, verificare l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché per rendere conto agli elettori. Lo abbiamo richiesto anche di recente al segretario di Forza Italia perché se ne facesse promotore, indicando almeno tre argomenti da trattare. Nell’ordine: organizzazione della Sanità, manovra finanziaria, enti ed aziende partecipati».

Lo hanno scritto in una nota congiunta i deputati Mpa all’Assemblea Regionale. «Circa il primo punto, appare superfluo evidenziare l’urgenza sui punti per i quali l’indirizzo politico è importante; dalla rete ospedaliera all’integrazione pubblico – privato; Il confronto avrebbe impedito le chiacchiere su vendette, rabbie, ire funeste, di cui si va leggendo. Comprendiamo inoltre l’odierno rammarico del presidente su “balletti inqualificabili e sul sistema incancrenito che va avanti da 20 annì», aggiungono.