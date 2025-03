«Non c’è abbastanza acqua per affrontare l’estate», il commissario nazionale lancia l’allarme

il caso

Le parole di Nicola Dell’Acqua. La situazione degli invasi siciliani non è rosea

«Ho una visione pessimistica, il Meridione e le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell’anno scorso, la prossima estate sarà particolarmente dura». Lo ha detto il commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua intervenendo ad un convegno sul fotovoltaico flottante. Dell’Acqua ha rilevato che la situazione è talmente emergenziale che non c’è tempo da perdere, anche tempi della burocrazia per mappatura delle aree idonee per la realizzazione di strutture.

La situazione

Sono 12 le dighe siciliane che, su un totale di 32, raccolgono acqua con sistema misto da utilizzare per uso potabile e con finalità irrigua. A tenere sotto controllo quotidiano la quantità d’acqua ìimmagazzinata negli invasi è il dipartimento regionale dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico di Sicilia. L’ultimo report del 28 febbraio scorso, ha certificato che l’acqua già invasata nei 12 invasi assommava a circa 142,5 milioni di metri cubi, quantità che non fa sperare bene popolazioni e agricoltori che dalla stagione invernale si aspettavano piogge più copiose. Le cifre complessive, pubblicate ogni giorno nella tabella della Regione sarebbero più basse, poco meno di 100 milioni di metri cubi, con volume utile netto per gli utilizzatori, in quanto sono presenti nel conteggio le quote di interrimento e quelle cosiddette morte.Degli invasi siciliani sono uno, il Fanaco, nell’Agrigentino, è a uso esclusivamente potabile. Seguono poi quelli ad uso promiscuo, potabile ed irriguo: Castello, Garcia (M. Francese), Poma, Rosamarina e Scanzano. Vanno pure elencate quelle dighe che hanno una funzione triplice, potabile, irriguo ed elettrico: Ancipa, Piana degli Albanesi e Prizzi. Seguono quelle a scopo potabile ed elettrico come Piano del Leone e potabile irriguo e industriale come il Ragoleto. Le piogge del mese di febbraio hanno incrementato non di molto l’accumulo dell’acqua nelle nelle 12 dighe in questione che presentano l’uso promiscuo.