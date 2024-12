Non consegnavano la pizza ma la droga: arrestati due rider a Catania

Il caso

Due giovani colombiani di 28 e 27 anni su uno scooter zaino in spalla effettuavano il servizio a domicilio

Catania i carabinieri hanno arrestato due giovani colombiani di 28 e 27 anni che zaino in spalla come normali riders in sella ad uno scooter non consegnavano pizze ma droga a domicilio. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri nei pressi del Castello Ursino hanno atteso che il 28enne entrasse in un palazzo per bloccare il complice. Ai militari quest’ultimo ha detto di avere una pizza nello zaino, che è stato trovato invece vuoto. Al giovane invece hanno sequestrato una dose di marijuana.